Більшість із них записались на вакцинацію через додаток "Дія".

За суботу в Києві щепились від COVID-19 понад 3 тисячі осіб.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

"Протягом суботи, 12 червня, у Центрі вакцинації, який розгорнуто в Міжнародному виставковому центрі від COVID-19, було вакциновано 3014 містян", - розповіла вона.

Більшість з них записались на вакцинацію через додаток "Дія".

За словами Гінзбург, наразі це рекордний результат для "вакцинації вихідного дня", яка в столиці триває вже третій тиждень поспіль.

"Ми нарощуємо темпи…Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад. Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на "живу" чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних…ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me", - сказала вона Гінзбург.

Директор сервісу Helsi Євген Донець зазначив, що таку новацію кияни сприйняли напрочуд позитивно.

"Вже за п’ять годин після відкриття запису всі вільні слоти були зайняті. На суботу самостійно зареєструвалися близько 1000 осіб", - сказав він.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Тамара Отовська