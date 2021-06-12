Цими вихідними по країні працює півсотні пунктів масової вакцинації громадян від коронавірусу.

У 15 обласних центрах України в суботу працювали пункти вакцинації вихідного дня - там прищеплювали від коронавірусу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього по країні цими вихідними можна прищепитися в 50 населених пунктах. Застосовують, як і раніше, китайську вакцину CoronaVac. Щеплення можна отримати як за попереднім записом, так і без нього.

У Чернівцях пункт вакцинації облаштували на найбільшому ринку міста. Там працюють 12 тисяч підприємців, але на вакцинацію прийшли лише півсотні. Ті, хто прийшов, кажуть, що роблять це і для здоров'я, і для роботи.

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У Харкові всіх бажаючих прищеплювали в банку. Стародавній маєток раніше побудував чиновник-податківець. Городян спочатку оглядали медики, після проводили процедуру.

Один з пунктів вакцинації Херсона відкрили в ТРЦ. Лікарі розповіли, що там навіть затишніше, ніж у поліклініці - є кондиціонери.

У Броварах Київської області щепитися жителів закликали рятувальники за допомогою гучномовця. Щеплення робили в місцевому легкоатлетичному манежі. Перед процедурою з пацієнтами спілкувався сімейний лікар.

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Автор: Юрій Годован