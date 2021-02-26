На батьківщині в Одесі дівчина була Аліною Боталовою.

Зміна прізвища письменницею Аделіною Шелдон, яку виявили мертвою в орендованій квартирі на південному заході Москви, тепер не дозволяє родичам з України забрати її тіло.

Читайте такожЗнімав відео: у Києві підліток випав з вікна ліцею (відео)Про це повідомляє Telegram-канал "МК: термінові новини". Зокрема, письменниця Аделіна Шелдон, що вважалася висхідною зіркою літературного світу, за основною версією, померла в Москві на орендованій квартирі від голоду. При цьому вона стала чужою людиною для батьків. Причина - в зміні прізвища.

На батьківщині в Одесі дівчина була Аліною Боталовою. Але для того, щоб увірватися в літературний світ, вона взяла псевдонім Аделіна Шелдон. Причому письменниця змінила і паспортні дані.

В результаті батько і мати, які проживають в Одесі, не можуть довести, що вони родичі померлої, і їм не віддають тіло дочки.

Смерть Аделіни Шелдон у Москві: деталі

25 лютого в орендованій квартирі в Москві знайшли виснажене тіло 20-річної письменниці з Одеси Аделіни Шелдон.

Ймовірною причиною смерті дівчини є голод. Вона писала в щоденнику про те, що дотримується сухого голодування.

Тіло письменниці виявив власник житла. Він розповів, що кілька днів намагався зв'язатися з дівчиною, проте та не відповідала. У підсумку він навідався в квартиру зі слюсарем і виявив її тіло.

Прибулі поліцейські слідів насильницької смерті не виявили.

Аделіна Шелдон є уродженкою Одеси, закінчила Единбурзький університет (Шотландія) за спеціальністю "бізнес і економіка". Письменниця відома як автор книги "Вінценосні" з саги, присвяченої французькій королівській родині XVII-XVIII століть.

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Автор: УНІАН