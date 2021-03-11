У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. За даними ЗМІ, судно перевозило вугілля і вийшло нібито з Ростова-на-Дону.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія у хижацький спосіб грабує вугільні родовища на Донбасі й продає вугілля в інші країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

Зокрема, його попросили прокоментувати, чи є інформація, яке саме вугілля перевозило затонуле біля узбережжя Румунії судно Volgo Balt 179 (російське чи з окупованого Донбасу).

"Це не є закритою інформацією. Ми чітко розуміємо, що ті надра, які є на сьогодні на території Донецької й Луганської області, у хижацький спосіб грабує Російська Федерація і відправляє тими чи іншими суднами у ті чи інші країни", - сказав Данілов.

Аварія судна з українцями: що відомо

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями. Десятьох вдалося врятувати. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.

За даними ЗМІ, судно перевозило вугілля і вийшло нібито з Ростова-на-Дону.

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Автор: Віталій Саєнко