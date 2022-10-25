Після обстрілів 10 жовтня в області було запроваджене дистанційне навчання.

У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області зможуть відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, таке рішення було прийняте 24 жовтня на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області.

"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття", - йдеться у повідомленні.

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Зазначено, що про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково.

Чому у Київській області перевели дітей на "дистанційку"

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила масовані ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 людей, травмовано 108. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури.

14 жовтня КОВА повідомила, що усі заклади освіти Київщини через посилену загрозу ракетних обстрілів будуть працювати дистанційно. 21 жовтня у КОВА зазначали, що дистанційне навчання у Київській області продовжиться із 24 до 28 жовтня.

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