Відповідну постанову уряд № 1259 від 4 листопада вже оприлюднено

Український уряд продовжив відстрочку від призову для заброньованих військовозобов'язаних. Терміни пересунули ще на місяць.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів № 1259 від 4 листопада оприлюднено на сайті урядового порталу.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою Кабінету Міністрів від 3 березня 2022 року № 194 [ ... ], які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться у документі.

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Призов на військову службу в Україні - що відомо

Верховна Рада ще 18 липня ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам" (№7352). Документ підтримали 318 нардепів.

Проект закону передбачав відстрочку від призову під час мобілізації на педагогів навчальних закладів, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки.

29 липня Українська парламент ухвалив законопроект, завдяки чому відстрочку від призову на військову службу отримали наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Крім того, 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

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