ВР надала право науковцям та педагогам на відстрочку від призову під час мобілізації.

Верховна Рада надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Рада ухвалила відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", - написав він.

Результати голосування за законопроект він не надав.

Також Рада проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня ВРУ ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам" (№7352). За документ у першому читанні проголосували 318 народних депутатів.

Законопроектом передбачено поширення права на відстрочку від призову під час мобілізації педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки.

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