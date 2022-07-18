Науковці та педагоги повинні бути працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки.

Верховна Рада надає право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати ухвалили в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам" (№7352).

Тепер має бути підготовка законопроекту до другого читання та його ухвалення в цілому. За документ у першому читанні проголосували 318 народних депутатів.

Законопроектом передбачено поширення права на відстрочку від призову під час мобілізації педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки.

Як писав УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація. На період дії воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

За даними МВС понад 3 млн. громадян знаходиться на військовому обліку не за місцем їхнього проживання.

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