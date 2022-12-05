Сьогодні у світі відзначають міжнародний День волонтера.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний дякує волонтерам за допомогу українському війську у боротьбі з російськими окупантами з нагоди міжнародного Дня волонтера. Як зазначив Залужний, в ЗСУ постійно відчувають турботу і підтримку з боку волонтерів.

"Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації", - підкреслив головнокомандувач.

За його словами, "стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга". Залужний впевнений, що українська перемога теж буде спільною.

Відео дня

Також керівник ОП Андрій Єрмак привітав волонтерів і наголосив, що з 2014 року вони є фундаментом армії та української державності.

"Вони дарують очі на нулі (передача безпілотників на передову - УНІАН), створюють технологічні продукти для сектору оборони, а також допомагають у тилу, зокрема відбудовувати те, що зруйновано", - написав Єрмак.

За його словами, волонтерський рух в Україні успішний, бо - народний і працює на перемогу у війні за незалежність.

"В міжнародний День волонтера я дякую українським та іноземним волонтерам, які часто роблять неможливе", - додав він.

Героїзм українських волонтерів

Волонтери виготовляють обігрівачі на фронт.

Волонтери підтримують морально мешканців деокупованих територій.

Волонтери постачають українським воїнам ударні дрони.