Наукова робота главкома стосується сфери оборони, державної безпеки й охорони правопорядку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навчається в Національному університеті "Одеська юридична академія" ім. Ківалова.

Про це свідчать дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Відомо, що главком пише дисертацію "на спеціальну тему, що становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки й охорони правопорядку".

Тема і анотація цієї наукової роботи засекречені відповідно до статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020-го. Втім, зазначенно ключові слова дисертації Залужного: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

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Протягом останнього року Залужний зробив шість публікацій у ЗМІ за темою своєї роботи. Дата захищення дисертації невідома.

Що передувало

Нагадаємо, Залужний - не єдиний український воєначальник, який продовжує навчатися. Нещодавно стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури Національного університету "Острозька академія" на Рівненщині.

Згідно з рейтинговою таблицею, Буданов – перший у списку на спеціальність "Політологія". Форма навчання – вечірня.

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