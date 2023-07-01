Превентивна примусова евакуація людей наразі не проводиться.

Через можливу аварію на Запорізькій АЕС в місті Енергодар, мешканці Запорізької області вже зараз можуть попросити про безкоштовну евакуацію, подзвонивши на державну гарячу лінію.

Про це сказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Якщо хтось хоче евакуюватись зараз, то він може зателефонувати на гарячу лінію і держава безкоштовно евакуює і надасть всю необхідну допомогу. Із Запорізької області", - сказала вона.

При цьому, Верещук зазначила, що превентивна евакуація не проводиться.

Верещук вважає, що, створюючи ядерну загрозу на ЗАЕС, росіяни займаються шантажем Європи, щоб заморозити лінію фронту.

"Росія вчиняє ядерний шантаж саме Заходу. Це класичний прояв ядерного тероризму держави, яка є членом МАГАТЕ і постійним членом Радбезу ООН. Росія, відчуваючи що програє, вони за всяку ціну хочуть, щоб Захід натиснув на нашого президента з метою заморозити конфлікт на лінії фронту. Це відбувається саме зараз напередодні Вільнюського саміту", - вважає віце-прем'єр.

Війна в Україні - Росія готує теракт на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, Росія підготувала все для теракту на ЗАЕС. Заміновано декілька енергоблоків та ставок-охолоджувач. ГУР також стало відомо, що працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців мають залишити Запорізьку атомну електростанцію до 5 липня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має бути готовим перевірити Запорізьку АЕС на предмет дистанційних вибухових пристроїв перед відновленням повного українського контролю над станцією.

Проте, в МАГАТЕ вже заявили, що росіяни не пускають представників до ставку-охолоджувачу.

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