Російські терористи не допустили міжнародних спостерігачів МАГАТЕ на деякі ділянки Запорізької АЕС. Втім, поки не зафіксувано ознак мінування за підсумками дослідження доступних ділянок.
Як повідомляє Bild з посиланням на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, група ще не отримала доступу до деяких ділянок станції. Частини машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки.
Загроза теракту на ЗАЕС - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія підготувала все для теракту на ЗАЕС. Водночас голова ГУР Буданов зауважив, що ситуація на ЗАЕС є дуже серйозною, оскільки РФ замінувала станцію.
Росія вивозить із ЗАЕС свій персонал. Як стало відомо, до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію.
В "Енергоатомі" заявляють, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має бути готовим перевірити Запорізьку АЕС на предмет дистанційних вибухових пристроїв перед відновленням повного українського контролю над станцією.