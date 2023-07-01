Частини машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки.

Російські терористи не допустили міжнародних спостерігачів МАГАТЕ на деякі ділянки Запорізької АЕС. Втім, поки не зафіксувано ознак мінування за підсумками дослідження доступних ділянок.

Як повідомляє Bild з посиланням на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, група ще не отримала доступу до деяких ділянок станції. Частини машинного залу та системи охолодження все ще потребують перевірки.

Загроза теракту на ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія підготувала все для теракту на ЗАЕС. Водночас голова ГУР Буданов зауважив, що ситуація на ЗАЕС є дуже серйозною, оскільки РФ замінувала станцію.

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Росія вивозить із ЗАЕС свій персонал. Як стало відомо, до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, мають покинути Запорізьку атомну електростанцію.

В "Енергоатомі" заявляють, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має бути готовим перевірити Запорізьку АЕС на предмет дистанційних вибухових пристроїв перед відновленням повного українського контролю над станцією.

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