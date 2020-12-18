Рух фактично «стоїть» на одній зі смуг Набережного шосе та на об’їзному шляху бульвару Дружби народів.

У п’ятницю ввечері, 18 грудня, в Києві спостерігаються затори майже у всіх напрямках з центру.

Про це свідчать дані Google Maps.

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Найбільші перешкоди для водіїв станом на 15:40 утворилися на Хрещатику з виїздом до Набережного шосе, Басейній, проспекті Перемоги, Великій Васильківській, Саксаганського, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській, Михайлівській, Січових стрільців, Володимирському узвозі, В’ячеслава Чорновола.

Рух фактично «стоїть» на одній зі смуг Набережного шосе та на об’їзному шляху бульвару Дружби народів.

Великі затори спостерігаються по Саперно-Слобідській в районі Видубичів, на перехресті у бік Південного мосту.

Рух автомобілів уповільнений по один бік шляху на мосту Патона – до Березняків. «Почервонів» Північний міст з виїздом до проспекту Степана Бандери з не меншими «тягнучками». У районі Куренівського парку транспорт майже зупинився.

На трасі в бік Теремків теж чималі затори, на одній з ділянок ремонтують дорогу.

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Автор: УНІАН