Величезний затор тягнеться від в'їзду до Києва на Житомирському шосе через проспект Перемоги.

З ранку 11 березня найсильніші затори в Києві виникли в центрі і на важливих в'їздах в місто. Крім того, на дорогах цього ранку сталося більше десятка аварій.

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За даними карт Google, рух сильно ускладнений на Русанівському мосту (перед мостом Метро) в напрямку правого берега. Аналогічна ситуація - на мосту Патона та Дарницькому мосту. Перед південним мостом транспорт рухається дуже повільно.

На правому березі великі затори тягнуться проспектом Степана Бандери та вулицею Олени Теліги. Сильно ускладнено рух уздовж Дніпра - на вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе.

Величезний затор тягнеться від в'їзду до Києва на Житомирському шосе через проспект Перемоги – до станції метро «Берестейська». У районі станції "Святошин" сталася ДТП. Рух також ускладнено на проспекті Академіка Паладіна.

У центрі Києва Затори виникли на бульварі Тараса Шевченка, в районі Бессарабського ринку, на вулицях Басейній та бульварі Лесі Українки. Сильно ускладнений проїзд на Володимирському узвозі та вулиці Великій Житомирській.

На Лівому березі Києва рух ускладнено в районі Троєщинського ринку - на вулиці Теодора Драйзера сталося дві аварії. ДТП також сталося на вулиці Братиславській, в районі станції метро Чернігівська.

На Харківському шосе також виник великий затор, дві ДТП сталося в районі Дарницького кладовища.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвий рецепт столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода . Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед . Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи . Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця - задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Дмитро Захаров