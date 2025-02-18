У ТЦК відповіли, чи існує варіант подання заяви про відстрочку без походу до них.

Військовозобов'язані українські громадяни зобов'язані особисто з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) із заявою про відстрочку, пред'явивши разом із нею свій військово-обліковий документ.

За інформацією Полтавського обласного ТЦК і СП у Facebook, багато адвокатів звертали увагу на одне формулювання, визначене статтею 58 Постанови Кабміну №560, що нібито не звучить, як вимога "особисто" прийти до ТЦК. У ній ідеться про те, що громадяни "особисто подають на ім'я голови комісії районного (міського) ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку заяву".

У публікації підкреслюється, що 16 січня 2025 року набули чинності зміни до цієї постанови. До пункту 58 було додано другий абзац, у якому визначено необхідність пред'явити військово-обліковий документ під час подання заяви.

Відео дня

"Позиція Полтавського обласного ТЦК і СП залишається незмінною - для подачі заяви на отримання відстрочки військовозобов'язаний громадянин повинен особисто прибути до ТЦК і СП. Жодних "відстрочок поштою" чинним законодавством не передбачено", - йдеться там.

Інші новини в контексті мобілізації

Раніше УНІАН повідомляв, що соціолог назвав причини появи "бусифікації" в Україні. "На жаль, у суспільстві була створена певна атмосфера, що нібито ресурс добровольців є невичерпним", - зазначив фахівець.

Крім того, в Україні заборонили відправляти на ЛКК людей з інвалідністю. Зазначається, що рішенням Кабміну передбачено включити до держреєстру "Оберіг" відомості про наявність у людини інвалідності через інформаційний обмін за запитом у Резерв+.

Вас також можуть зацікавити новини: