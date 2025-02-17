Він зауважив, що серед причин також є те, що представники найвпливовіших верств населення не пішли воювати.

У виникненні такого явища в Україні, як "бусифікація" відіграли роль кілька факторів.

Про це сказав директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю IPG-journal. Він пояснив, що, по-перше, у будь-якому суспільстві відсоток людей, готових добровільно померти за спільну справу, дуже обмежений і українці не виключення.

"Цей потенціал поступово вичерпується, що ми і бачимо в Україні зараз. Повномасштабна війна триває три роки, а це досить довго... На жаль, у суспільстві було створено певну атмосферу, що начебто ресурс добровольців є невичерпним", - зазначив фахівець.

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Головаха пояснив, що треба було відразу розуміти, з ким Україна має справу, адже РФ - це країна, яка ставить на меті знищення української нації, України як держави. "Отже, якщо нація хоче існувати, необхідно ухвалювати закони про мобілізацію, впроваджувати послідовну державну політику щодо мобілізації", - пояснив він.

Друге, на думку директора Інституту соціології НАН України, це демонстрація вертикальної солідарності. "Тобто першими до війська мали йти представники найвпливовіших верств населення і таким чином показувати приклад для інших. І я дивуюся, що цього не було продемонстровано, адже у будь-які часи аристократи першими йшли воювати – так, вони могли бути організаторами в армії, але їхня участь вважалася обов’язковою", - підкреслив фахівець.

Також Головаха назвав третій фактор – це надто розрекламований контрнаступ. Він пояснив, що психологія людей така, що їм значно легше не отримати чогось взагалі, ніж сподіватися на щось і потім не отримати цього. "В іншому випадку це провокує великий стрес, відчуття втрати: щось було обіцяне, але воно не сталося. І це те, що відбулося з контрнаступом", - висловив думку соціолог.

"Будь-який успіх на фронтах суттєво змінює психологічний стан населення. Якщо не буде таких успіхів, буде дуже важко – хоча остаточної втрати стійкості та готовності захищати країну я не прогнозую", - поділився думкою фахівець.

Проблеми мобілізації в Україні

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко сказав, що "бусифікація" не є нормальним явищем, але на сьогодні Україна не може без неї обійтися.

Омбудсмен Дмитро Лубинець зазначив, що в Україні "бусифікація" пішла на спад. Він зазначив, що вже зрозуміло, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України у напрямі мобілізації залишаються.

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