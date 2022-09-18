Завтра Зеленська буде однією з почесних запрошених на похороні монарха.

Перша леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та посол України у Британії Вадим Пристайко з дружиною ввечері 18 вересня відвідали Вестмінстер-Хол у Лондоні, де вшанували королеву Єлизавету II.

Про це повідомив прем'єр Шмигаль у себе в Telegram.

"На запрошення британської сторони прибули сьогодні в Лондон, щоб віддати шану Її Величності Королеві Єлизаветі ІІ та висловити співчуття від імені Президента, Уряду та народу України. Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому Королівстві. Так само нею захоплювалися далеко за межами Королівства, включно з Україною.Більшість українців запам’ятають Її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держави, яка досі робить усе можливе для наближення нашої перемоги. Вдячний уряду Сполученого Королівства. Не сумніваюся, що Король Чарльз III розвине прогрес, досягнутий його матір'ю", - написав Шмигаль.

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Відомо також, що Зеленська провела аудієнцію з принцесою Вельською Кейт Мідлтон у Букінгемському палаці.

Державний похорон королеви Єлизавети відбудеться у понеділок 19 вересня. Очікується, що вшанувати монарха приїдуть до Лондона близько мільйона людей.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська приєднається до 500 глав держав і високих гостей, яких запросили на похорон королеви Великої Британії Єлизавети II. Дружину президента Володимира Зеленського запросили на поминальну службу і VIP-прийом, організований королем Чарльзом.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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