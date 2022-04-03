Глава держави не має наміру ставити підпис, якщо відповідні зміни ухвалить Верховна Рада.

Президент України Володимир Зеленський радить ініціаторам зміни тексту Державного гімну України взяти у руки зброю і піти на фронт.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається у сердцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну. Ви що, видатні поети? Може ви відзначились чимось у боях за Україну чи зараз час такий, що можна гімн міняти? І це треба, коли тобі захочеться...", - наголосив Зеленський.

"Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроектів, пропозицій, варто було би взяти зброю у руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте", - заявив президент.

"І навіть, якщо випадково за щось подібне проголосують, все-одно, мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте час", - наголосив Зеленський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" (№7162) (ініціатор законопроекту - Людмила Буймістер) та альтернативний до нього законопроект з аналогічною назвою, №7162-1 (ініціатори - Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).

Так, першим законопроектом пропонується перші два рядки куплету викласти в новій редакції: "Переможе Україна! І слава, і воля, / Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля". Наразі ці рядки звучать так: "Ще не вмерла України і слава, і воля, / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Автор законопроекту у пояснювальній записці до нього зазначає, що його ухвалення "дозволить офіційно закріпити в тексті Державного Гімну України важливу українцям фразу - Переможе Україна". "Нова редакція перших двох рядків Державного Гімну якнайкраще показуватиме те, за що бореться і заради чого живе вся єдина Україна з 24 лютого 2022 року", - пояснює Буймістер.

Другим законопроектом пропонується встановити, що державним гімном України є національний гімн на музику М.Вербицького.

Автори цього законопроекту у пояснювальній записці зазначають, що ухвалення їхнього законопроекту та викладення Державного Гімну України в новій редакції "ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності".

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