Протягом тижня Кабмін має створити робочі групи, які впродовж трьох місяців перевірять рішення ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 серпня. Воно зокрема передбачає перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій про інвалідність та непридатність до служби, ухвалених з початку повномасштабного вторгнення.

Як йдеться у тексті опублікованому на сайті глави держави указу №576/2023 від 12 вересня, контроль за виконанням цього рішення президент поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відповідне рішення зокрема передбачає, що Кабмін протягом тижня має забезпечити створення робочих груп, які перевірятимуть обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій про встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих з 24 лютого 2022 року.

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Також впродовж трьох місяців ці групи мають перевірити вищезгадані рішення й у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювати їх перегляд та повідомити про це правоохоронців. Водночас, у двотижневий строк уряд має опрацювати питання щодо особливостей перетину держкордону громадянами України, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.

Згідно з текстом рішення, Кабмін протягом двох тижнів також має розробити план із забезпечення належної та якісної військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання.

Крім того, у Міноборони мають створити окремий структурний підрозділ для підвищення ефективності виконання завдань і функцій МОУ у сфері охорони здоров'я.

Своєю чергою, Міністерство охорони здоров'я, Міноборони, Мінцифри, Генштаб, Нацслужба здоров'я та місцеві адміністрації протягом тижня мають "ужити вичерпних заходів" для вдосконалення системи медоглядів військово-лікарськими комісіями та забезпечити цифровізацію відповідних процесів.

Корупція у ВЛК під час війни - головні новини

Наприкінці серпня Рада нацбезпеки та оборони на чолі із Зеленським ухвалила провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупцією.

Президент наголосилив, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон.

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