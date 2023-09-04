Однією з проблем Олексій Резніков назвав спроби уникнути мобілізації деякими громадянами, які оформлюють фейкову інвалідність чи непридатність до військової служби.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про зміни в роботі, які чекають на територіальні центри комплектування в Україні.

В інтерв'ю Укрінформу він зазначив, що ТЦК знаходяться в підпорядкуванні Збройних Силах України і не є в прямому підпорядкуванні Міністерству оборони. Водночас, відомство здійснює "демократичний контроль" за процесами, які там відбуваються.

"Кадрові рішення - це на рівні Збройних Сил, а наше завдання - забезпечити їх технологічно, тому головна задача - це цифра... В чому воно полягатиме. Що таке, в принципі, центр комплектації для звичайної людини? Це пекельні кола, черги, знущання і корупційна від цього зразу складова, тому що ви стоїте в черзі і хтось когось спонукає... Для того, щоб мінімізувати всі ці історії постала задача зменшити цю паперову армію, файли з особовими справами прибрати, перекласти їх в цифру, щоб все було комфортно", - сказав Резніков.

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За його словами, наразі у військкоматах впроваджується система "Оберіг", а робота з цифровізації військкоматів продовжується. "Уявіть собі масив паперів по всій країні, який треба оцифрувати. Ще залишилися там сотні тисяч, але це принципово менше і майже все по великих містах, по маленьких містах вже майже все оцифрували", - зазначив Резніков.

За словами міністра, система передбачатиме обмін даними між ТЦК і реєстрами Мін'юсту, що дозволить прибрати необхідність носити довідки, зокрема - про зміну складу родини.

"Умовно кажучи, якщо в когось народилася третя дитина, неповнолітня, в нього автоматично змінюється статус. Так він мав взяти довідку, принести в ТЦК, а зараз ми робимо спільний наказ з Міністерством юстиції про обмін даними. Все, що в реєстрах Мінюсту, а це - РАГСи, в тому числі, акти громадянського стану, реєстрація шлюбу, народження і т.д., воно автоматом буде залітати в центр комплектації. І воєнком відразу бачить, що цей військовозобов’язаний перейшов в інший статус. Або Мінсоц надає реєстр людей з інвалідністю, і в них є опікуни, якщо опікун за мамою чи дідусем - єдиний опікун, а там людина з інвалідністю, інформація автоматом в реєстр потрапляє. Одружився - в реєстр, розлучився - в реєстр, сам отримав інвалідність - в реєстр, судимий, не судимий, хворий, залежності якісь, - все це буде там і це одразу зменшить навантаження на працівників ТЦК щодо перевірки даних", - розповів Резніков.

Другою проблемою міністр оборони назвав спроби уникнути мобілізації деякими громадянами, які оформлюють фейкову інвалідність чи непридатність до військової служби.

"І це сам воєнком, який схильний до корупції, неспроможний це зробити, тільки з лікарем або лікарями, які входять до ВЛК. Ми напрацюємо багато рішень... великий пакет нормативно-правових актів, які мінімізують можливості зловживань по лінії ВЛК... Це спростить життя людям, в залежності від того, це військовослужбовець, поранений чи це цивільна людина. Щоб ви розуміли, у нас більшість членів ВЛК - це здебільшого цивільні лікарі. І до недавнього часу ці цивільні лікарі не отримували грошей за те, що приходили на ВЛК - це додаткова робота... Моє оптимістичне бачення, що ми відчуємо цю зміну за пару місяців", - зазначив міністр.

Зміни в оцінці придатності військовослужбовців - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У серпні уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій. Рішення має спростити взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК.

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