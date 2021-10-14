До привітань президента долучилася і перша леді Олена Зеленська, яка розповіла про героїчний подвиг українок у ЗСУ "нарівні з чоловіками".

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.

Тест привітання оприлюднено на сайт глави держави.

"Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг — зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - зауважив глава держави, звертаючись до захисників і захисниць

Від імені українського народу він подякував захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави", - додав президент.

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За його словами, віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали українцям вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу.

"Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України", - наголосив Зеленський.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська також привітала громадян з великим святом. Цього року він особливий, оскільки в новому форматі відзначається вперше - День захисників і захисниць.

Свій пост з привітанням вона опублікувала на своїх сторінках в соціальних мережах Instagram і Facebook.

Олена Зеленська наголосила, що давно було заведено те, що роль захисника впевнено виконують саме чоловік, а жінкам призначається роль тих, кого потрібно захищати. Саме тому внесок жінок на захист України залишався на другому плані, що було дикою несправедливістю. Тепер, як пише Олена Зеленська, все зміниться. На сьогодні в лавах Збройних сил України вже понад 31 тисяча жінок.

"Вони нарівні з чоловіками захищають мир і спокій в нашій країні. Час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину. Спасибі всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим сім'ям, натхнення на службі і миру всім нам" - сказано в повідомленні під постом.

З нагоди Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський також взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну.

Було оголошено хвилину мовчання, після чого військовий оркестр виконав Державний гімн України.

Воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Також пам’ять загиблих за Україну вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Крім того, на Михайлівській площі Глава держави оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

Володимиру Зеленському продемонстрували засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема ракетний комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", багатоцільову роботизовану платформу Agema, багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М, безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.

Як писав УНІАН, сьогодні в Україні відзначають День захисника та захисниць, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Офіційно цей день є вихідним.

14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі. Свято запровадив своїм указом на той час президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже цього дня відзначають також День українського козацтва, символом якого була Богородиця.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва