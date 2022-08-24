За його словами, всі змінилися - хтось народився вдруге, а хтось зник – розчинився як людина.

Українці знову підтвердили свій вибір за незалежність, йдучи у військкомати, тероборону, волонтерський рух. Нині ми не шукатимемо з терористами порозуміння, а кінцем війни стане тільки перемога.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в привітанні з нагоди Дня Незалежності України.

"24 лютого нам випало підтвердити слова справами. Цього дня фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову – головне питання. Знову – визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності "так" треба було не в бюлетені, а в душі й совісті. Йти не на дільниці, а у військкомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко й сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету", - наголосив він.

За його словами, всі змінилися - хтось народився вдруге, а хтось зник – розчинився як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець.

"Ми більше не заважатимемо одне одному. Ми зробили вибір. Для когось – це Маріуполь. Для когось – Монако", - наголосив президент України.

Він зазначив, що українці об’єдналися і є нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Вона не народилась, а відродилась, зауважив президент.

"Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не здалася. І не забула", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ворог думав, що ми зустрінемо його квітами й шампанським, а натомість отримав вінки та "коктейлі Молотова", чекав на овації, а чує "хлопки". За його словами, окупанти хотіли пройти за кілька днів парадом у центрі Києва, але сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад" - розбита техніка ворога. Нам неважливо, яка у вас армія, нам важливо, яка в нас земля. Ми будемо битися за неї до кінця, наголосив президент України.

Зеленський сказав, що раніше ми говорили, що кінець війни, то є мир, а зараз кажемо: перемога.

"Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти", - наголосив він.

При цьому президент зазначив, що українцям зараз більше зрозумілий і близький Джонсон, який розмовляє англійською, аніж вбивці, гвалтувальники і мародери, які це все робили "по-русски".

"І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови", - підкреслив президент України.

При цьому він додав, що українці піднімуть руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу всією Україною, бо ми не торгуємось своїми землями і своїми людьми - усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів.

"Донбас – це Україна. І ми повертатимемо його, хай яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо. Хай яким буде цей шлях",- наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу українські військові "відкобзонили" ще 150 російських окупантів.

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