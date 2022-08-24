Особливо "гаряче" окупантам було на Донецькому напрямку.

За минулу добуукраїнські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Ворог втратив ще один гелікоптер та два БПЛА.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.

Також ворог втратив:

1 тис. 924 (3 за добу) танк,

4 тис. 243 (5 за добу) бойових броньованих машин,

1 тис. 036 (3 за добу) артилерійські системи,

266 реактивних систем залпового вогню,

147 (1 за добу) засобів ППО,

234 літаки, 199 (1 за добу) гелікоптерів,

819 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

196 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів,

3 тис. 160 (10 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спецтехніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що співагресор Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та цинічно побажав "мирного неба".

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