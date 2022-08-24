За минулу добуукраїнські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Ворог втратив ще один гелікоптер та два БПЛА.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.
Також ворог втратив:
- 1 тис. 924 (3 за добу) танк,
- 4 тис. 243 (5 за добу) бойових броньованих машин,
- 1 тис. 036 (3 за добу) артилерійські системи,
- 266 реактивних систем залпового вогню,
- 147 (1 за добу) засобів ППО,
- 234 літаки, 199 (1 за добу) гелікоптерів,
- 819 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 196 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів,
- 3 тис. 160 (10 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 99 одиниць спецтехніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що співагресор Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та цинічно побажав "мирного неба".