За добу ворог втратив чимало військової техніки / УНІАН

За минулу добуукраїнські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Ворог втратив ще один гелікоптер та два БПЛА.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.

Також ворог втратив:

  • 1 тис. 924 (3 за добу) танк,
  • 4 тис. 243 (5 за добу) бойових броньованих машин,
  • 1 тис. 036 (3 за добу) артилерійські системи,
  • 266 реактивних систем залпового вогню,
  • 147 (1 за добу) засобів ППО,
  • 234 літаки, 199 (1 за добу) гелікоптерів,
  • 819 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 196 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів,
  • 3 тис. 160 (10 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  •  99 одиниць спецтехніки.
ЗСУ "відкобзонили" ще 150 окупантів / інфографіка УНІАН

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що співагресор Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності та цинічно побажав "мирного неба".

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