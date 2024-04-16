Діти в Україні знають, що завершення війни залежить від багатьох факторів, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що діти в Україні добре розуміють час війни і є впевненішими, аніж деякі партнери України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour.

Зокрема, він розповів про те, що у нього запитують про війну його донька і син під час спілкування.

"Я іноді дивлюсь на наших дітей, і це стосується не тільки моїх, а дітей тих сімей, хто у війні, і хто сьогодні в Україні. Я думаю, що вони знають усі відповіді. І якщо чесно, якщо б вони сьогодні відповідали на ваші запитання, хто знає, може би розумніше би вийшло, бо вони дуже дорослі. Вони багато чого пройшли. Вони все розуміють і все знають. І іноді, коли вони ставлять запитання, то ці запитання більш такі, знаєте, трохи у них залишилося дитинства", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він додав, йдеться не про питання коли закінчиться війна.

"Вони знають, що від багатьох факторів це залежить. І не питання, чи зможе Україна вистояти у цій боротьбі. Вони знають, що від багатьох речей це залежить, але Україна точно вистоїть. Вони дуже потужні. Принаймні, набагато впевненіші, аніж деякі наші партнери. Я б так сказав. Вони просто іноді ставлять питання, а коли ми можемо жити разом, тату", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент відповів на питання, чи його діти хвилюються, що він може не вижити у війні.

"Думаю хвилюються. Думаю дуже хвилюються. Війна, що можна відповісти. Я думаю, слова тут зайві. Треба міцно обійняти. Ви це знаєте. Дітям важливо іноді не слова, а відчути вас справжнього, не по телефону, а справжнього", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - думка Зеленського

Зеленський заявляє, що Україна не зможе перемогти у війні без додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Глава держави наголосив, що Україна передала партнерам план щодо конкретної зброї, яка потрібна для захисту і розблокування неба з метою подальшого просування на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: