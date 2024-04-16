Зеленський назвав "чистою політикою", а також "ганьбою для всього світу" дискусію в Конгресі США про виділення фінансування Києву.

Президент України Володимир Зеленський вважає ганьбою, якщо допомога для Ізраїлю буде розглянута без допомоги для України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю для PBS NewsHour.

Президент України прокоментував те, що цього тижня у Конгресі США можуть розглянути допомогу для Ізраїлю, але ще не зовсім зрозуміло, чи буде допомога для України теж розглядатися у цей час.

"Дивно. Це говорить про те, що це питання небезпеки тоді. Що це геть чиста політика. І якщо чесно, це ганьба для світу. І просто ганьба для демократії і для усіх тих, хто про демократію тільки говорить", - наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що якщо в Конгресі розділять питання допомоги для Ізраїлю і України, то це свідчитиме, що це через питання виборів у США.

"І що це просто чиста політика. Коли увесь світ каже: як же так, Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що усім все-одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які у них рейтинги. Ось про що це говорить. Вони просто забувають, що у мертвих ніяких рейтингів немає. І що якщо Україна провалиться, і буде війна в інших країнах НАТО, і вона буде, американські солдати тоді будуть захищати", - переконаний президент.

Він вважає, що Конгресу США поки не пізно, треба проголосувати допомогу для усіх країн, чиє життя від цього залежить.

Окрім того, у президента України запитали, якщо настільки складно нині затвердити допомогу для України в Конгресі США, то що змушує його повірити, що це буде легше у наступному році, особливо якщо на посаду президента США переоберуть Дональда Трампа.

"Ми не думаємо, що нам буде легше. Ми боремося. Ми не думаємо про наступний рік. Ми думаємо про завтра. Наші цілі, скажу вам, набагато життєвіші і простіші. Нам треба жити завтра. Що буде у наступному році, я скажу вам відверто, ніхто не знає. Тому що ми не розуміємо на якій підтримці буде Україна, які ще вибухи і війни можуть ще бути у світі, що буде з Конгресом Сполучених Штатів... Вони можуть схвалити рішення. І я сподіваюсь, що вони нас слухають і схвалять рішення найближчими днями і тижнями, але не довше", - наголосив Зеленський.

Президент сподівається, що це рішення буде позитивне.

Він зазначив, що складно воювати, коли у ворога кількість авіації значно переважає за українську за пропорцією 30 до 1, а артилерії 10 до 1.

"Ми ж не просимо про якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про якісь ракети на 2 тисячі-3 тисячі км тощо. Нічого такого немає. І ніхто не просить дати 500 літаків або 300. До речі, Росія використовує тільки 300 літаків тільки на території України", - сказав Зеленський.

Разом з тим, президент України сподівається, що політика підтримки України не зміниться, якщо у США буде обрано на посаду президента Дональда Трампа.

"Я буду вірити, що Сполучені Штати, все ж таки, не зупинять допомогу. І ми будемо союзницькими державами. І що політика президента, якщо він зміниться, - ніхто не знає, це вибір американців, але якщо він зміниться, політика президента не зміниться принаймні по відношенню до України", - сказав Зеленський.

Допомогу Ізраїлю і Україні можуть розділити - деталі

Спікер американської Палати представників (нижня палата Конгресу) Майк Джонсон планує внести до цього законодавчого органу окремі законопроекти щодо фінансування української держави, Ізраїлю, а також Тайваню, щоб вийти з глухого кута навколо надання пакета допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який уже схвалив Сенат.

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