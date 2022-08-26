Більшість цих громадян України потрапляють в Латвію через Росію, залишивши тимчасово окуповані території.

Латвійські прокурори зібрали свідчення вже 80 українців, які стали свідками бойових дій, окупації і пройшли фільтраційні табори росіян на окупованих територіях.

Про це повідомили в українському Офісі генпрокурора за підсумками розмови генпрокурора Андрія Костіна з генпрокурором Латвії Юрісом Стукансом.

Прокурори обговорювали співпрацю, у тому числі в рамках Спільної слідчої групи (JIT), що займається розслідуванням воєнних злочинів росіян в Україні.

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Згідно з повідомленням, Стуканс розповів, що латвійські прокурори вже допитали близько 80 громадян України і продовжують збирати свідчення, зокрема щодо "фільтраційних таборів", через які проходять переміщені до РФ особи.

"Більшість громадян України, які потрапляють в Латвію через Росію, залишили тимчасово окуповані території. Вони можуть дати цінні свідчення, тому для нас важливо активно з ними працювати, разом з латвійськими колегами", - зазначив Костін.

Генеральні прокурори обох країн вважають, що вже зібрано достатньо переконливих доказів для Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв УНІАН, США ідентифікували щонайменше 20 фільтраційних таборів на тимчасово окупованих Росією територіях України. Їх використовують для утримання, допитів та сортування військовополонених та цивільних.

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