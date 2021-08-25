Ведуча ТСН ніби підтанцьовувала, показуючи жестами слова пісні.

В ефірі спецвипуску ТСН до 30-ліття незалежності України ведуча перекладу жестовою мовою Тетяна Радченко чуттєво переклала пісню співачки Джамали (Сусана Джамаладінова) під назвою "Ми".

Ведуча переклала мовою жестів пісню, яку співачка виконувала на святковому концерті до Дня Незалежності, що відбувся у Києві біля Золотих Воріт, йдеться у сюжеті ТСН.

Радченко не лише показувала слова мовою жестів, а й рухалася у такт пісні. Може здатися, що ведуча перекладу жестовою мовою танцювала в ефірі.Нагадаємо, 24 серпня цього року в Україні святкували 30-річчя з дня набуття незалежності. З нагоди свята в нашій країні відбулися сотні заході, зокрема, у Києві пройшов військовий парад.

Українська держава стала незалежною 24 серпня 1991 року.

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Автор: Екатерина Присяжнюк