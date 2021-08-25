Пара разом вже шість років.

Ветеран АТО зробив пропозицію коханій у центрі Києва на Майдані Незалежності. Його дівчина приїхала на парад до Дня Незалежності з Вінницької області.

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік зробив пропозицію коханій посеред Хрещатика за кілька хвилин до того, як повинен був разом з побратимами пройти маршем у колоні ветеранів. Як тільки колона вишикувалася, то Валерій вийшов з шеренги й на очах у всіх зробив пропозицію. Його дівчина Людмила не знала про плани коханого

Відзначається, що пара разом вже шість років.

Читайте також"Справжній сюрприз": іноземець освідчився своїй дівчині в Тунелі кохання на Рівненщині (фото)"Вирішив, що за шість років, які вона цього чекає, сьогодні якраз така дата: 30 років незалежності й побратими мої, це 120 осіб батальйон. Ну думаю, буде так надійніше, щоб саме перед ними, перед строєм, перед своїми побратимами попросити серце та руку своєї коханої ", - розповів Валерій.

Молоді люди познайомилися ще до війни, але довгий час дружили. У 2014-му році Валерій пішов добровольцем, захищати країну від російської окупації, а через рік демобілізувався. За його словами, саме Людмила допомогла повернутися до звичайного життя.

"Як кажуть, метелики в животі. Це, напевно, воно і є", - розповіла про свої почуття Людмила.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва молодий військовий зробив пропозицію коханій під час однієї з репетицій військового параду до Дня Незалежності України.

Автор: Анастасія Горбачова