Секретарем Ради є постійний представник президента в АР Крим.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Президента України.

Консультативну раду при президентові утворили з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи.

Згідно з указом Зеленського очільник ОП Андрій Єрмак повинен внести пропозиції щодо персонального складу цієї Консультативної ради. Указ набирає чинності з дня його опублікування 15 серпня.

Головою Консультативної ради є президент. Секретарем Ради є постійний представник президента в АР Крим. До складу Ради також входять керівник ОП, секретар РНБО, голова СБУ, генпрокурор (за згодою), міністри, заступники глави ОП, голова Меджлісу (за згодою) тощо.

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