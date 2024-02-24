Злужний подякував усім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в УКраїїну

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив", - написав він на сторінці в соцмережі.

Залужний підкреслив, що 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав ЗСУ. "Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу", - зазначив військовий.

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Злужний подякував усім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. "Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!", - написав у зверненні Залужний.

Два роки війни в Україні

Сьогодні до дня другої річниці війни Генштаб порадував втратами окупантів. До скарбнички розбитої ворожої техніки додано літак А-50. Його збили ввечері 23 лютого.

Крім того, сьогодні вранці до Києва прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом із нею до Києва приїхали також прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджа Мелоні та Бельгії Александер де Кроо.

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