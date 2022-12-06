Озвучує зворушливі кадри дитина, що не може не розчулити.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Збройних сил, яке відзначається щорічно 6 грудня. Відповідним відео він поділився у своєму Телеграм-каналі.

Так, у ролику очільник держави показав військовослужбовців, які стали на захист нашої країни. Запис вийшов дуже зворушливим, адже представляє в ньому кожного з бійців хлопчик. Дитячий голос не може не розчулити. "Це - мій тато, а це - мій сусід, а це - батько мого друга, а це - мій вчитель з англійської, а це - мій брат", - каже дитя.

Президент подякував кожному із захисників України, які борються за нашу свободу та незалежність:

Відео дня

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України. Пишаємось, захоплюємось, дякуємо. Кожному і кожній!".

День Збройних сил України

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня.Свято було засновано Верховною Радою майже одразу після здобуття незалежності в 1993 році. Дата свята була приурочена до дня ухвалення Закону України "Про Збройні Сили України" 6 грудня 1991 року.

Зазвичай на День Збройних сил України проводяться паради та виставки військової техніки в різних містах, але цьогоріч через повномасштабну війну таких заходів не буде.

Раніше сьогодні, 6 грудня, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потужно привітав українських воїнів зі святом - Днем ЗСУ.

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