13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути.
Читайте такожСпроба зґвалтування в поїзді: прокуратура просить для нелюда всього до п'яти років в'язниціПро це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів».
«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.
Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.
Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.
Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.
Зґвалтування 13-річної дівчинки: деталі
- 2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.
- За інформацією поліції, ще в червні 2020 року до них надійшло повідомлення про виявлення вагітної 13-річної дитини за місцем проживання однієї із неблагополучних сімей.
- За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
- Після проведення ДНК-експертизи поліцейські встановили, що до зґвалтування дівчинки причетний її 63-річний вітчим.
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