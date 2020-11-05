Рідна матір підлітка не вірить, що її донька народила від вітчима.

13-річна дівчинка, яка згідно з тестом ДНК народила дитину від свого 63-річного вітчима, розповідала матері про зґвалтування, проте жінка не захотіла про це чути.

Читайте такожСпроба зґвалтування в поїзді: прокуратура просить для нелюда всього до п'яти років в'язниціПро це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів».

«Він ніколи не приставав до неї», – заявила вона журналістам, зазначивши, що буде чекати його з в’язниці.

Зазначається, що затриманий жив відразу із двома жінками та донькою однієї з них.

Першим у поліцію про підозрілу поведінку вітчима дівчинки заявив в.о. голови Риковичівської селищної ради Леонід Божик. За його словами, чоловік постійно за нею спостерігав та чіплявся.

Наразі він перебуває у СІЗО, а дівчинку з дитиною помістять у притулок.

Зґвалтування 13-річної дівчинки: деталі

2 листопада стало відомо, що у Волинській області взяли під варту чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою неповнолітню падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.

За інформацією поліції, ще в червні 2020 року до них надійшло повідомлення про виявлення вагітної 13-річної дитини за місцем проживання однієї із неблагополучних сімей.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Після проведення ДНК-експертизи поліцейські встановили, що до зґвалтування дівчинки причетний її 63-річний вітчим.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц