Російські загарбники примусово беруть відбитки пальців у мешканців окупованих територій півдня України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
За їхніми даними, окупанти провели рейд, під час якого у селах було організовано "збори". На цих зустрічах у людей примусово брали відбитки пальців, а поліцаї з "міграційного відділу" змушували їх написати заяву на отримання паспорта громадянина Російської Федерації.
Відзначається, що російські загарбники створюють базу даних, яку хочуть використати для боротьби з українським підпіллям. Також вони сподіваються збільшити відсоток паспортизованого населення.
"Наразі цей рівень не задовольняє Москву. Зауважимо, кожен причетний до примусової паспортизації нестиме відповідальність за злочини проти України після деокупації регіону", - додали у Центрі нацспротиву.
Примусова паспортизація українців: що відомо
Російські загарбники постійно змушують українців на тимчасово окупованих територіях брати паспорти РФ, застосовуючи терор та шантаж.
Наприклад, у Лазурному оголосили, що не видаватимуть життєво необхідні ліки людям, які відмовилися ставати російськими громадянами.
У квітні диктатор Путін підписав указ, який дозволяє депортувати з захоплених територій українців, які не захотіли взяти російський паспорт. А нових власників такого паспорту можуть його позбавити за "дискредитацію" армії та "заклики до екстремізму".