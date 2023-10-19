Це один зі способів пошуку партизанів.

Російські загарбники примусово беруть відбитки пальців у мешканців окупованих територій півдня України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За їхніми даними, окупанти провели рейд, під час якого у селах було організовано "збори". На цих зустрічах у людей примусово брали відбитки пальців, а поліцаї з "міграційного відділу" змушували їх написати заяву на отримання паспорта громадянина Російської Федерації.

Відзначається, що російські загарбники створюють базу даних, яку хочуть використати для боротьби з українським підпіллям. Також вони сподіваються збільшити відсоток паспортизованого населення.

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"Наразі цей рівень не задовольняє Москву. Зауважимо, кожен причетний до примусової паспортизації нестиме відповідальність за злочини проти України після деокупації регіону", - додали у Центрі нацспротиву.

Примусова паспортизація українців: що відомо

Російські загарбники постійно змушують українців на тимчасово окупованих територіях брати паспорти РФ, застосовуючи терор та шантаж.

Наприклад, у Лазурному оголосили, що не видаватимуть життєво необхідні ліки людям, які відмовилися ставати російськими громадянами.

У квітні диктатор Путін підписав указ, який дозволяє депортувати з захоплених територій українців, які не захотіли взяти російський паспорт. А нових власників такого паспорту можуть його позбавити за "дискредитацію" армії та "заклики до екстремізму".

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