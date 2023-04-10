Примусова паспортизація на захоплених територіях України триває.

Окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію на захоплених територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Наприклад, в місті Токмак Запорізької області російська окупаційна адміністрація заявила, що для отримання російського паспорта місцеві жителі мають подати не тільки паспорт громадянина України і свідоцтво про народження, але також здати відбитки пальців.

Окупанти запевняють, що після оформлення російського паспорта українські документи людям повернуть.

Відео дня

Окупанти примушують українців оформляти паспорт РФ

Російські загарбники погрожують жителям окупованих територій примусовим виселенням з власних будинків і конфіскацією майна в разі відмови отримувати російський паспорт. Також громадяни, які не мають російського паспорта, піддаються постійним обшукам і залякуванню.

Нещодавно окупанти придумали новий спосіб спонукати жителів захопленої території отримувати російський паспорт. Їм обіцяють видавати державні житлові сертифікати, які нібито можна використовувати для часткової оплати житла, що купується на території самої Росії.

Українська влада відзначає, що отримання російського документа в рамках примусової паспортизації не тягне за собою автоматичну втрату українського громадянства.

Вас також можуть зацікавити новини: