Він запевняє, що на сьогодні жодних ініціатив у парламенті з цього приводу немає.

В українському парламенті наразі немає законопроєктів щодо можливості мобілізації до війська молодих людей, яким виповнилося 18 років.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запевнив, що такий документ "не планується ані вноситися, ані розглядатися". При цьому він нагадав, що люди віком від 18 до 24 років можуть добровільно йти у військо, підписавши контракт на особливих умовах:

"Верховна Рада України вже висловилися з цього питання один раз – ми знизили мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Інших ініціатив допоки не планується у ВР".

Стефанчук також нагадав, що напередодні Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт, згідно з яким військовим, які навчаються, мають надаватися відпустки. Це зроблено для того, щоб вони не тільки боронили країну зі зброєю в руках, але й мали можливість "потримати в руках заліковки", тобто приїхати з фронту і здати сесію.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 червня, Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт, яким передбачена можливість служби в армії після 60 років.

Такі добровольці зможуть за власним бажанням підписати контракт терміном на один рік з правом його подовження.

Крім того, в Україні запропонували дозволити бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу, навіть за відсутності у них військового квитка або реєстрації у військкоматі.

Як повідомляв УНІАН, відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради.

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