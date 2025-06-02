Чоловікам пропонується давати 45 днів на оформлення військового квитка та постановку на облік.

Військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу, зможуть бронювати, якщо в них немає військового квитка, чи вони не перебувають на військовому обліку. Відповідну законодавчу ініціативу зареєстрували у Верховній Раді.

Чинні правила бронювання передбачають, що підприємства не можуть забронювати військовозобов’язаних, які придатні до служби в армії, якщо в них немає військового квитка або вони не стали на військовий облік. Автори пропонують надати таким військовозобов’язаним додатковий час на оформлення військового квитка та постановки на військовий облік.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 25 закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та встановити, що: "Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно- промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ".

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Пропонується надати військовозобов’язаним 45 днів на оформлення військового квитка та постановки на військовий облік.

Разом з тим, не зможуть забронювати без військового квитка тих чоловіків, які перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

Як зазначається у пояснювальній записці, під час уточнення даних військовозобов’язані працівники підприємств ОПК отримують повістки і, відповідно, їх забирають до війська, а "виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення".

Бронювання від мобілізації - останні новини

Військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько нагадав, що забронювати у червні зможуть військовозобов’язаних, які мають відстрочку, однак потрібно мати актуальні військово-облікові документи та не перебувати у розшуку.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що найближчим часом суттєвих змін у критеріях та підходах до бронювання не буде.

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