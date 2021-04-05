Учасники з Києва та Чернігівської області, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть внести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня.

Тестування в рамках пробного зовнішнього незалежного оцінювання у Києві та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, це пов’язано з неможливістю дістатися зареєстрованим учасникам, а також педагогам, залученим до проведення ЗНО, через карантинні обмеження в роботі громадського транспорту.

В інших регіонах, як зазначається, пробне ЗНО 2021 відбудеться, як і заплановано, 10 квітня.

"Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання, для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання". Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану", - йдеться в повідомленні.

Водночас, учасники з Києва та Чернігівської області, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть внести свої відповіді на той тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

"Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились з іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено "бонусні тести", які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня. Тобто, якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього предмета 24 квітня і внесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня. Але уже 10 квітня він може ознайомитися з завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня вносити свої відповіді з цих предметів до сервісу визначення результатів", - пояснили в МОН.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

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Карантин в Україні

Київ з 23 березня перебуває у "червоній" зоні епідемічної небезпеки, а з 5 квітня влада міста посилила карантинні обмеження, зокрема в доступі до громадського транспорту.

Чернігівська область з 29 березня перебуває у "червоній" зоні епідбезпеки, а з 5 квітня заборонено відвідування закладів освіти, окрім дитячих садків. Транспорт у Чернігові працює за спецперепустками.

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Автор: Леся Лещенко