Ялинку обіцяють встановити до 24 грудня / фото: Facebook-сторінка "Укрзалізниці"

На Центральному залізничному вокзалі Києва почали монтаж новорічної ялинки. Святкове дерево мали встановити на вокзалі ще 17 грудня.

Про початок робіт повідомила прес-служба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", - йдеться у повідомленні.

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Також у прес-службі зазначили, що на Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня на фасаді Центрального вокзалу ввімкнули новорічну ілюмінацію.

Фото Монтаж ялинки на вокзалі 23 грудня 2021
Фото Монтаж ялинки на вокзалі 23 грудня 2021
Фото Монтаж ялинки на вокзалі 23 грудня 2021

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання близько 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі в Києві. 

Відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк встановлення новорічної ялинки не пізніше 17 грудня. Проте станом на 22 грудня ялинки не було.

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