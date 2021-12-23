Святкове дерево мали встановити ще 17 грудня.

На Центральному залізничному вокзалі Києва почали монтаж новорічної ялинки. Святкове дерево мали встановити на вокзалі ще 17 грудня.

Про початок робіт повідомила прес-служба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", - йдеться у повідомленні.

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Також у прес-службі зазначили, що на Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня на фасаді Центрального вокзалу ввімкнули новорічну ілюмінацію.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання близько 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк встановлення новорічної ялинки не пізніше 17 грудня. Проте станом на 22 грудня ялинки не було.

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