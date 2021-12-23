Її мали встановити до 17 грудня, однак станом на 22 грудня досі не було.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання близько 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк встановлення новорічної ялинки не пізніше 17 грудня. Проте станом на 22 грудня ялинки не було.

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Як повідомляв УНІАН, головну ялинку країни на Софійській площі в Києві запалили 18 грудня. Ялинку також вперше встановили біля Верховної Ради.

Тим часом Маріуполь став першим та поки єдиним містом, де головна новорічна ялинка впала. А в Одеській області спорудили триметрову ялинку з монет і встановили рекорд України.

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