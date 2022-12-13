Україна залишається в топ-20 країн за переглядом на популярному сайті для дорослих.

Популярний сайт з фільмами для дорослих Pornhub оприлюднив підсумки 2022 року. Україна хоч і втратила дві позиції, але залишається в топ-20 країн за переглядом Pornhub - 15-е місце.

Згідно з оприлюдненою статистикою, серед українських користувачів в поточному році були популярні наступні пошукові запити "лесбіянки", "мілф", "аніме" та "жорсткий".

Крім того, російське вторгнення в Україну позначилося і на тому, чим цікавилися користувачі сайту. Якщо минулого року найпопулярнішим запитом в Україні було "російське домашнє", то тепер ця категорія втратила шість позицій, а "українське порно" піднялося на 84 позиції.

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Також Україна стала єдиною країною з топ-20, в якій категорія "Реаліті" виявилася найбільш популярною, а далі слідували категорії "Секс утрьох" та "Мілфи".

Варто відзначити, що в списку найпопулярніших порнозірок лідирує актриса єврейсько-українського походження Абелла Денджер, на другому місці - американка Лана Роудс, а на третьому – австралійка Анджела Уайт.

Водночас в Україні найпопулярнішою порноактрисою виявилася росіянка, яка відома під псевдонімом Eva Elfie, хоча ще в минулому році вона була на другому рядку за популярністю.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року PornHub також оприлюднив уподобання українців. Тоді жителів України найбільше цікавила "полуничка" з тематичним сюжетом, який на сайті показаний в розділі "російське домашнє".

У трендах серед українців також опинилися відео про "рогоносців", а фільми з тегом "мамка" та "зрада" найбільше зросли в популярності.

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