Журналісти з'ясували, що для багатьох співробітників цієї індустрії платформи на зразок OnlyFans здавалися найпростішими способами заробітку у сфері для дорослих, але це виявилося не так.

Веб-кам моделі поскаржилися на те, що відчувають емоційне вигорання після початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BuzzFeed.News.

30-річна Фабіана Фокс танцювала в стриптиз-клубах Західного узбережжя близько 10 років і переїхала в Лас-Вегас за кілька місяців до початку пандемії, повністю присвятивши себе порно-індустрії. Дівчина витрачала багато часу на планування відеозйомок, розробку стратегії продажів і просування в соцмережах. Однак вся підготовча робота її сильно виснажували, і сил на фото - і відеозйомки у неї просто не залишалося.

"Мені потрібно було знімати сьогодні, а я фізично не можу", - пояснює вона.

Журналісти з'ясували, що для багатьох співробітників цієї індустрії платформи на зразок OnlyFans здавалися найпростішими способами заробітку у сфері для дорослих, але це виявилося не так.

Щоб виділитися серед конкурентів, дівчата витрачали величезну кількість часу і часто "пролітали".

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Підписники веб-камер чекали від дівчат регулярної публікації нового контенту. Однак проблеми в особистому житті, а також вся підготовча робота негативно позначалися на їх працездатності.

Після того, як OnlyFans тимчасово заборонила публікувати порнографічний контент, автори подібних відео почали відчувати себе ненадійно, тому що нова політика компанії безпосередньо впливала на їх доходи.

Нагадаємо, в штаті Каліфорнія (США) понад 30 жінок подали до суду на компанію PornHub за поширення відвертих відеороликів за їх участю.

Представники порносайту, зі свого боку, назвали звинувачення "абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими". Там зазначили, що контент на портал для дорослих найчастіше завантажується зареєстрованими користувачами. Однак у компанії переконують, що кожне відео перевіряється модераторами.

Автор: Денис Прядко