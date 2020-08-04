Зупинка авто без причини. Як поліція буде боротися з пияцтвом за кермом

Олександр Куницький

Верховна Рада України 13 липня ухвалила в першому читанні проект закону №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Формальним приводом для розробки законодавчих змін стала аварія на Обухівській трасі, коли п’яний водій Мерседесу виїхав на «зустрічку» та вбив майже цілу родину.

Щоб остаточно затвердити зміни, депутати мають проголосувати за законопроект в другому читанні. Та сумнівів, що це станеться, не багато. Зокрема, депутати планують збільшити штраф за керування транспортним засобом у стані сп’яніння до 10200 гривень з позбавленням прав керування транспортними засобами на один рік. Повторне, протягом року, порушення потягне вже на 20400 гривень з позбавленням права керування на три роки. А якщо водій скоїть зазначене правопорушення втретє – йому загрожує штраф у 40800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб, теж з позбавленням права керування транспортними засобами.

Працівникам патрульної поліції можуть дозволити здійснювати зупинку автомобіля без конкретної причини, просто «для профілактики»

За скоєння ДТП, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, якщо винуватець перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 років. У разі смерті потерпілого нетверезому винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 8 років, а, якщо жертв кілька, – аж до 12 років.

Ці нововведення здаються виправданими та зрозумілими. Проте в законопроекті є ще один нюанс, який дуже обурив автомобілістів. А саме: працівникам патрульної поліції можуть дозволити здійснювати зупинку автомобіля без конкретної причини чи порушення ПДР, а так, просто «для профілактики». Депутати пояснюють таке нововведення тим, що правоохоронці часто не можуть виявити нетверезих водіїв, оскільки не мають підстав для зупинення авто, виключний перелік яких передбачений ст. 35 закону «Про Національну поліцію». Хоча їх там, до речі, і так чимало.

На даний момент підстав для зупинки може бути аж десять: порушення ПДР, видимі ознаки несправності експлуатованого автомобіля; інформація про причетність авто, водія або пасажирів до скоєння ДТП або правопорушень; авто перебуває в розшуку; якщо водій або пасажири можуть мати інформацію про правопорушення і можуть виступити свідками; для залучення водія або пасажирів до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам поліції; якщо вантаж, що перевозиться, неправильно закріплений і становить небезпеку для учасників дорожнього руху; якщо авто укомплектовано світловими або звуковими пристроями, не передбаченими законодавством; якщо є постанова про припинення або обмеження руху на даній ділянці дороги; для перевірки автомобілів, зареєстрованих в іншій країні.

Крім самої зупинки, співробітники поліції можуть отримати право проводити огляд авто

Тепер же, з великою долею ймовірності, додасться ще й одинадцята причина – профілактика. Крім самої зупинки, співробітники поліції можуть отримати право проводити огляд авто. Зокрема, вимагати у водія відкрити кришку багажника, капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання, причепи – та надати можливість перевірити відповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу.

Українські депутати, цілком ймовірно, могли перейняти досвід в країни з одним з найнижчих показників смертності на дорогах в Європі – Німеччині. Так, німецька поліція має право зупинити автівку у будь-який час доби без будь-яких конкретних підозр в рамках загального контролювання дорожнього руху. Можуть перевірити документи, належний техстан автомобіля та забезпечення необхідним обладнанням (зокрема, наявність аптечки та трикутника попередження про аварійну зупинку). При цьому представники дорожньої поліції можуть бути як у формі, так і у цивільному одязі. Більше того, німецький страж правопорядку має право оглядати автомобіль і речі, що у ньому знаходяться, а також у випадку необхідності оглядати та обшукувати водія.

Проте, українські народні обранці не взяли до уваги важливий момент: рівень довіри до правоохоронців у Німеччині – один з найвищих у світі. Тоді як в Україні він – один з найнижчих. Причин тому багато, бо від численних злочинів, які роками коять поліцейські (до того – міліціонери), серед яких і особливо тяжкі – катування та навіть зґвалтування прямо у поліцейських дільницях, вбивства (у тому числі, дітей), підкинуті «речові докази» тощо – постраждали тисячі українців. Крім того, мало хто з громадян вірить у те, що правоохоронці вміють працювати без хабарів.

…Нещодавно мій знайомий їхав машиною до Києва, і його зупинила поліція. В той день, за його словами, він не вживав алкоголю, але драгер показав трохи більше 0,2 проміле. Нагадаю, що в Україні в крові водія допускається вміст алкоголю на рівні 0,2 проміле (такий рівень спостерігається після випитої пляшки світлого пива або 20 грамів горілки). Щоб продовжити рух, знайомий дів поліції хабар у розмірі 100 євро, оскільки витрачати час на поїздку до лікарні для забору крові він не хотів. При тому, я не виправдовую приятеля – він так само вчинив злочин (навіть, якщо був дійсно «чистим»), давши хабаря, як і копи, які його, отримавши гроші, відпустили.

Однак тут цікаво, що, якби німецька поліція зафіксувала у мого приятеля 0,2 проміле, то його просто відпустили б. Адже в Німеччині граничний допустимий вміст алкоголю у крові водія становить 0,5 проміле – за умови, що водій впевнено тримається на трасі і не порушує правил.

Українській владі потрібно попрацювати над зростанням довіри населення до правоохоронних органів

Закономірно, що в українців викликає занепокоєння розширення повноважень працівників правоохоронних органів. Існує реальний ризик, що під час зупинки правоохоронці не займатимуться профілактикою, а, швидше — виконанням планів з накладення штрафів. Більше того, обов’язок водія витратити невизначену кількість часу для перевірки або огляду посилює ймовірність зловживань службовими повноваженнями з боку українських стражів порядку. Це вже ми делікатно не згадуємо про поширену практику підкидання «речових доказів» нашими правоохоронцями…

Тому українській владі, перш за все, потрібно попрацювати над зростанням довіри населення до правоохоронних органів. Бо тільки після цього розширення повноважень поліцейських не буде викликати питань у громадян, а самі вони цитуватимуть крилату фразу одного вітчизняного міністра – «спочатку підкорюйся, потім оскаржуй» – частіше, ніж зовсім інший вислів того ж таки міністра, про «мусорів»…

Олександр Куницький

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