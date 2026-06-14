В Україні вже до кінця року почнуть звільняти бійців з найбільшою вислугою, - Міноборони

В українському війську з'являється принцип "чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте", зазначили у відомстві.

До кінця року розпочнеться поступове звільнення з війська тих, хто служить і з 2014-го, і з 2022-го. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, відповідаючи на найпоширеніші питання щодо трансформації Сил оборони.

"Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так і відстрочок. Держава бачить цінність того, що ви робите", - наголосило відомства.

У міністерстві запевнили, що "за завданням президента вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих, хто служить і з 2014, і з 2022". Там уточнили, що в першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.

Відео дня

"Постанови були ухвалені в пʼятницю, тож чекаємо на підпис та публікацію. Документи будуть опубліковані, і з того моменту зміни набудуть чинності", - йдеться у повідомленні.

На запитання, чому не збільшили базове грошове забезпечення, а доплати зросли не в усіх, у Міноборони пояснили, що це перший етап трансформації Сил оборони, пріоритетами якого є підсилення першої лінії та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу.

"В першу чергу зростають зарплати у тих, хто більше ризикує власним життям. А це перша лінія оборони. В середньому – 300 тисяч гривень. Базове грошове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок тилової надбавки у 10 тисяч гривень. Щоб знайти кошти на перший етап, Міністерство оборони використало наявні ресурси", - зазначили в оборонному відомстві.

Виплати у випадку поранення

Як розповіли в Міністерстві оборони, якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати, а це 100 тисяч гривень на місяць.

"Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування", - запевнили у відомстві.

Після отримання поранення військовий може залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині, кажуть у міністерстві, мовляв, нормативно-правові акти й зараз це передбачають. Ця норма прописана і в експериментальній постанові.

Який сенс підписувати контракт, якщо виплати вже є

На запитання, який сенс підписувати захиснику контракт, якщо вже зараз він має такі ж виплати, у відомстві пояснили, що якщо він укладе контракт у червні, то вже в липні отримає нову зарплату.

"Та контракти – це не тільки про виплати. Вперше зʼявляються чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки відповідно до вашого бойового досвіду. Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям", - запевнило Міноборони.

Реформа армії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим. За його словами, планується збільшити виплати тим, хто у тилу, до щонайменше 30 тисяч гривень. 300 тисяч гривень у середньому мають отримувати ті, хто на першій лінії. Зеленський додав, що планується також пропрацювання механізму контрактів з термінами на 10, 14 та 24 місяці. Після завершення терміну військовозобовʼязані отримають право на відстрочку.

Також стало відомо, що в Україні до 50% посад штурмовиків і піхоти хочуть віддати іноземцям. За словами міністра оборони Михайла Федорова, головне завдання зараз – зробити все можливе для збереження життя військового на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: