Реформа армії: нардеп відповів, чи є зрушення

Гостро постає питання про те, де знайти гроші на підвищення зарплат військовослужбовцям.

В Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає повної інформації щодо реформи армії, яку презентувало Міноборони. І на тлі цього виникає багато питань щодо реалізації намічених цілей.

Таку думку висловив секретар комітету, нардеп Роман Костенко в етері на Radio NV. "Є багато питань, зокрема юридичних, які треба владнати для того, щоб воно почало працювати. Питання звільнення, до прикладу. Є анонсування звільнення категорій людей, які вже довгий час служать в ЗСУ. І в мене немає відповіді, що таке довгий час. Це з 2014? З 2022? Або як я, наприклад, з 2001 був. Що за категорії ми будемо звільняти? Чи тільки мобілізованих, чи тільки контрактників. На жаль, тут комунікація втрачена", – сказав Костенко.

Також нардеп зазначив, що є питання й щодо джерел фінансування збільшення зарплат військовим. За його словами, українська влада розраховувала на те, що ці витрати на себе зможуть взяти партнери.

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"Але навіть коли дали ці 90 млрд, перші гроші, які ми отримали, для них була вимога - вони йдуть не на заробітні плати, а на закупівлю озброєння, військової техніки. Щодо зарплат військовим, вони кажуть "Це ваша внутрішня проблема і внутрішні ресурси, беріть їх і займайтеся їх розподіленням". Зараз основне буде – це знайти кошти", – додав Костенко.

Реформа армії: що відомо

Нагадаємо, раніше в Міноборони офіційно презентували комплексну трансформацію військової служби. Вона зокрема передбачає введення контрактів для різних посад, збільшення зарплат залежно від типу виконання завдань, а також введення відстрочок після завершення контрактів.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що однією з цілей цієї реформи є те, аби до 50% посад штурмовиків та піхотинців в українській армії були закриті іноземцями. Також він заявив, що бійців, які найдовше перебувають на бойових, до кінця року планують почати поступово звільняти.

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