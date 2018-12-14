Харківський Політехнік вийшов до 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу

Харків’яни здобули першу офіційну перемогу цього сезону на власному паркеті, команда Володимира Коваля без особливих зусиль вдруге обіграла дублюючий склад Дніпра.

В Харкові завершився матч-відповідь Кубку України з баскетболу в якому Політехнік переграв Дніпро-2 й вийшов у чвертьфінал змагань.

Матч завершився з рахунком 103:83, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравці Політехніка виграли спірний м’яч та одразу побігли в атаку, проте лідер господарів Кромер свій перший дальній кидок промазав. Дніпряни ж змогли набрати бали в своїй першій атаці: влучим був Мойсей Кім з середньої дистанції, який до того ж заробив фол на собі. Після цього гості зуміли навіть організувати невеликий ривок та повести з різницею в 5 балів.

Але, господарі досить швидко відігрались: ще через дві хвилини лідер харків’ян Грем вивів свою команду вперед у рахунку. Надалі в першій чверті команди грали рівно та результативно,через що лідер змінювався декілька разів. 32:27 .

В другій десятихвилинці друга команда Дніпра навіть додала та зусиллями Кіма та Бондарчука навіть мінімально виграли період – 55:51.

У другій половині гри головний тренер Політехніка Володимир Коваль почав знімати гравців основи та, відповідно, дав час найближчому резерву команди. Проте, малюнок гри це не зіпсувало: як в третій так і в четвертій чверті саме гравці в червоній формі мали перевагу та, відповідно, без великих зусиль довели матч до другої перемоги над Дніпро-2.

Таким чином харків’яни оформили свою пергу офіційну перемогу на домашньому паркеті та вийшли до 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу.

КУБОК УКРАЇНИ

Чоловіки. 1/8 фіналу. Матч 2

БК “Політехнік” – БК “Дніпро-2” – 103:83 (32:27, 23:24, 32:11,16:21 )

Перший матч: 80:55