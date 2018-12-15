Мексиканець Рамірес після успішного захисту титулу WBO кинув виклик українцю Гвоздику

Рамірес переміг американця Харта роздільним рішенням суддів і продовжив свою безпрограшну серію боїв.

Чемпіон світу в суперсередній вазі за версією WBO Гільберто Рамірес після успішного захисту титулу в бою з Джесі Хартом кинув виклик чемпіону напівважкої ваги за версією WBC Олександру Гвоздику:

«Я виграв кожен з раундів. У восьмому раунді я травмував лікоть і якби не це, про нокаутував би його. Тепер я хочу перейти в напівважку вагу. Я готовий кинути виклик Олександру Гвоздику», - заявив Рамірес, повідомляє Boxing Scene.

Рамірес переміг Харта роздільним рішенням суддів - 114-114, 115-113, 115-113.

Тепер на його рахунку 39 перемог у 39 боях в кар'єрі (25 - нокаутом).

Раніше, в квітні 2017 року, Рамірес переміг українця Максима Бурсака в 12-раундовому бою за очками одноголосним рішенням суддів - всі арбітри поставили рахунок 120:106. Тоді мексиканець вперше захистив титул чемпіона світу за версією WBO в другій середній вазі після завоювання пояса в бою з Артуром Абрахамом з Німеччини.

Раніше повідомлялося про те, що свій наступний бій він може провести у лютому.

1 грудня Олександр Гвоздик став чемпіоном світу, перемігши канадця Стівенсона в Квебеку яскравим нокаутом в 11-му раунді. Українець завоював титул за версією WBC.