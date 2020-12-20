Найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії за версіями The Ring і BoxRec, чемпіон світу в середній вазі за версією WBC Сауль Альварес провів бій проти британця Каллума Сміта.
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На кону в цьому поєдинку стояв пояс чемпіона світу WBA у другій середній вазі, яким володів Сміт, а також вакантний пояс WBC у другій середній вазі.
Поєдинок тривав усі дванадцять раундів і завершився впевненою перемогою Альвареса рішенням суддів - 119-109, 119-109, 117-111.
Після бою Альварес заявив, що готовий провести третій бій проти Геннадія Головкіна. Перший бій між мексиканцем і казахстанцем завершився внічию, а потім Альварес здобув перемогу.
Відео моментів бою опублікував Twitter-аккаунт DAZN.
Canelo's head movement continues to amaze 💯 pic.twitter.com/1KlTP1Aay6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
This jab fake from Canelo to set up the uppercut 👏 pic.twitter.com/gsr4Itvjb6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round 😂 pic.twitter.com/vXnfMZSBYE— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020
Сауль Альварес - Каллум Сміт: підсумки бою
- Альварес проводив свій перший бій з листопада минулого року, коли нокаутував Сергія Ковальова.
- Всього на рахунку мексиканця 54 перемоги (36 - нокаутом), 1 поразка і 2 нічиї.
- Сміт програв вперше в 28 боях.
- Раніше в 2016 році Альварес нокаутом виграв у старшого брата Каллума - екс-чемпіона в першій середній вазі Ліама Сміта.
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