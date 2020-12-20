Сауль Альварес став чемпіоном світу в суперсередній вазі.

Найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії за версіями The Ring і BoxRec, чемпіон світу в середній вазі за версією WBC Сауль Альварес провів бій проти британця Каллума Сміта.

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На кону в цьому поєдинку стояв пояс чемпіона світу WBA у другій середній вазі, яким володів Сміт, а також вакантний пояс WBC у другій середній вазі.

Поєдинок тривав усі дванадцять раундів і завершився впевненою перемогою Альвареса рішенням суддів - 119-109, 119-109, 117-111.

Після бою Альварес заявив, що готовий провести третій бій проти Геннадія Головкіна. Перший бій між мексиканцем і казахстанцем завершився внічию, а потім Альварес здобув перемогу.

Відео моментів бою опублікував Twitter-аккаунт DAZN.

Сауль Альварес - Каллум Сміт: підсумки бою

Альварес проводив свій перший бій з листопада минулого року, коли нокаутував Сергія Ковальова.

Всього на рахунку мексиканця 54 перемоги (36 - нокаутом), 1 поразка і 2 нічиї.

Сміт програв вперше в 28 боях.

Раніше в 2016 році Альварес нокаутом виграв у старшого брата Каллума - екс-чемпіона в першій середній вазі Ліама Сміта.

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Автор: Антон Дудар