Денис Берінчик здобув 15-ту перемогу на професійному рингу.

Український боксер Денис Берінчик нокаутував чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) в рамках вечора боксу в Броварах.

У третьому раунді Берінчик почав бити суперника, і рефері був змушений зупинити бій.

Читайте такожУкраїнський боксер програв нокаутом після 18 перемог поспіль (відео)

Для українця це 15-та перемога в 15 боях в профі. У дев'ятий раз він переміг достроково. Берінчик захистив свій пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Відзначимо, що Берінчик, як завжди, оригінально вийшов на бій. Точніше - його винесли на ношах, а його нога була нібито загіпсована.

Після бою українець несподівано викликав на кулачний бій екс-бійця UFC - росіянина з ірландським громадянством:

"Я хотів би викликати Артема Лобова на поєдинок на голих кулаках. Артем, давай влаштуємо бійку. Я на Донбасі тільки і бився на кулаках".

Вихід Берінчика на ринг

Відео нокауту

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар