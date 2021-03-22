Український боксер Денис Берінчик нокаутував чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) в рамках вечора боксу в Броварах.
У третьому раунді Берінчик почав бити суперника, і рефері був змушений зупинити бій.
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Для українця це 15-та перемога в 15 боях в профі. У дев'ятий раз він переміг достроково. Берінчик захистив свій пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
Відзначимо, що Берінчик, як завжди, оригінально вийшов на бій. Точніше - його винесли на ношах, а його нога була нібито загіпсована.
Після бою українець несподівано викликав на кулачний бій екс-бійця UFC - росіянина з ірландським громадянством:
"Я хотів би викликати Артема Лобова на поєдинок на голих кулаках. Артем, давай влаштуємо бійку. Я на Донбасі тільки і бився на кулаках".
Вихід Берінчика на ринг
Відео нокауту
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