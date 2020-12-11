Джошуа і Пулєв влаштували невелику перепалку / скріншот з відео
У Лондоні відбулося зважування боксерів-супертяжів Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва перед їхнім поєдинком 12-го грудня за пояси WBA, WBO і IBF.
Джошуа показав на вагах 108,8 кг, а Пулєв - 107, 9 кг.
Після спокійного вчорашнього дня боксери вирішили влаштувати невелику перепалку, проте до бійки справа не дійшла.
🔥🔥🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF 👀 #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! 👑👑👑👑 pic.twitter.com/MzOhnkicmY
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Джошуа - Пулєв: що потрібно знати
- Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.
- Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.
- На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.
- У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.
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