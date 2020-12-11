Поєдинок пройде 12 грудня на арені О2 в Лондоні.

У Лондоні відбулося зважування боксерів-супертяжів Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва перед їхнім поєдинком 12-го грудня за пояси WBA, WBO і IBF.

Джошуа показав на вагах 108,8 кг, а Пулєв - 107, 9 кг.

Після спокійного вчорашнього дня боксери вирішили влаштувати невелику перепалку, проте до бійки справа не дійшла.

Джошуа - Пулєв: що потрібно знати

Бій Джошуа - Пулєв пройде 12 грудня в Лондоні.

Джошуа проводитиме обов'язковий захист титулу IBF, але на кону стоятимуть всі пояси, якими володіє англієць.

На профі-рингу Джошуа провів 24 поєдинки: 23 перемоги (21 нокаутом) і 1 поразка.

У Пулєва в активі 28 перемог (14 нокаутом) при 1 поразці. Він зазнав її в 2014 році, коли нокаутом програв Володимиру Кличку.

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Автор: Олег Давигора