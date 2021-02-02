Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа вибрав найкращий нокаут у своїй кар'єрі.
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Про це стало відомо з його інтерв'ю Sporting News Australia.
Найкращим Джошуа назвав нокаут в бою проти Ділліана Вайта в грудні 2015 року. У тому поєдинку британець переміг свого співвітчизника в сьомому раунді. Джошуа спершу потряс суперника, а потім "вирубив" його аперкотом.
Відзначимо, що всього на рахунку Джошуа 22 нокаути в 25 боях на профі-рингу. У числі його жертв, нагадаємо, був і українець Володимир Кличко, у якого Джошуа виграв технічним нокаутом.
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